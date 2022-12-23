Уральские металлурги создали цифровой аналитический каркас жизни предприятия

ММК запустил корпоративный аналитический портал.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии начала работу информационная система, в которой отображаются более 200 различных показателей деятельности предприятия: начиная с запасов сырья на складах до вопросов социального направления, экологического мониторинга и отдельного блока, где содержатся практически все сведения по договорам компании.

Корпоративный аналитический портал – это единый инструмент для получения наглядно визуализированной информации. Он предназначен для топ-менеджмента компании, а также аналитиков и специалистов функциональных направлений. Пользователям доступны достоверные и полные аналитические материалы, необходимые для эффективного управления всеми бизнес-процессами Группы ПАО «ММК». В качестве источника используется корпоративное хранилище данных, которое объединяет огромные массивы информации из всех информационных систем компании. Портал обновляется в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

На портале представлены как ежедневные аналитические данные в режиме реального времени, так и месячные показатели, которые можно посмотреть в динамике и сравнить с предыдущими периодами, чтобы, например, проанализировать исполнение планов. Система с удобной навигацией содержит порядка 100 экранов с наглядным отображением ключевых показателей. Все панели являются интерактивными и позволяют детализировать любой представленный параметр до того уровня, который необходим конкретному пользователю.

В создании портала участвовали бизнес-аналитики структурных подразделений комбината и команда IT-экспертов «ММК-Информсервис». Они проанализировали сотни показателей, сформулировали единые правила расчетов и визуализации, определили регламент и ответственных за формирование данных.

Ежедневно аналитическим порталом пользуются более 250 человек. Одно из его преимуществ – возможность работать удаленно со смартфона, планшета или ноутбука.

Корпоративный аналитический портал является претендентом на звание «Цифровой проект года» конкурса «Цифровой Олимп», победители которого будут объявлены 27 декабря. Конкурс предназначен для популяризации идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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