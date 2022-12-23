В Челябинской области незаконно срубили четыре сотни елей

В Уйском районе задержали черных лесорубов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области, рубка выявлена лесной охраной совместно с сотрудниками полиции по горячим следам сегодня, 23 декабря, на территории Уйского района.

Лесорубов задержали на месте. К тому времени они успели срубить более 400 новогодних деревьев. Ущерб,нанесенный лесному хозяйству, составил более 3 миллионов рублей.

«Самый крупный случай в этом году. Рубка началась на полях и ушла на территорию лесного фонда. Сотрудники лесной охраны и полиции в засаде дождались нарушителей и задержали прямо на месте преступления. Сейчас они дают признательные показания. Стоит отметить, что один из них пойман повторно, весной он уже был осужден условно за незаконную рубку», – сказал заместитель начальника ведомства Юрий Золотухин.

Кроме того, еще 2 незаконных рубки сосен выявлено сотрудниками лесной охраны в Брединском и Карталинском лесничествах. Там нарушители срубили 3 новогодних дерева. Общий ущерб лесному фонду от незаконной рубки составил более 25 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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