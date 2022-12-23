Челябинец сошел с ума от безысходности и пытался убить отца

Прокуратура настаивает на принудительном лечении челябинца, решившего зарезать отца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило постановление по уголовному дело в отношении 53-летнего жителя города, возбужденному по факту покушения на убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Установлено, мужчина долго ухаживал за своим отцом, страдающим деменцией и лишенным возможности самостоятельно передвигаться.

В текущем году челябинец похоронил мать, тоже страдавшую деменцией. Долгое время он ухаживал за родителями один, так как близких родственников у них нет. К тому же во время прохождения обследования на работе у него обнаружили проблемы со здоровьем, и встал вопрос его увольнения по медицинским показателям.

Что стало последней каплей, неизвестно, но в сентябре текущего года отчаявшийся мужчина решил убить своего отца. Об этом, а также о планах по поводу самого себя, он рассказал в видеообращении, сохранив его в мобильном телефоне.

После этого вывел отца в ванную и нанес 2 удара ножом в живот и грудь. Затем поранил себя, после чего позвонил дальнему родственнику и сообщил о случившемся.

Когда примчавшийся на место кровавой драмы мужчина попытался помочь раненому старику, сын категорически этому воспротивился. Явно неадекватный челябинец размахивал ножом, пока в квартиру не прибыла вызванная перепуганным родственником полиция.

Полицейским удалось обезоружить мужчину, после чего медики прибывшей с ними «скорой» смогли оказать обоим раненым необходимую помощь. Это позволило сохранить им жизнь, но 86-летний челябинец проходит лечение до сих пор.

Проведенная в ходе расследования судебно-психиатрическая экспертиза признала 53-летнего южноуральца невменяемым, а его действия – совершенными в ввиду длительной психотравмирующей ситуации.

Во время предварительного следствия он был помещен под стражу, но позднее, по ходатайству следователя, переведен в психиатрическую лечебницу.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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