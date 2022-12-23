Крупнейший вуз Челябинска уходит на дистант

Студентов ЮУрГУ перевели на онлайн-обучение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, в вузе определили график работы и учебы на заключительную неделю года.

В университете решили не рисковать, и на фоне продолжающейся эпидемии перевели занятия, запланированные на 26-31 декабря, в режим онлайн для всех форм обучения.

«Все консультации и зачеты будут проводиться в строгом соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе Электронный ЮУрГУ, – уточнили представители вуза. – По дисциплинам, где зачеты невозможно сдать в удаленном формате, дирекции высших школ и институтов примут отдельные решения».

Более того, сотрудники ЮУрГУ, не связанные с преподавательской деятельностью, 30 декабря будут работать в дистанционном формате.

В университете отмечают, что после праздничных выходных для студентов сессия пройдет в очном формате.

Челябинск, Виктор Елисеев

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