Крупнейший вуз Челябинска уходит на дистант

Студентов ЮУрГУ перевели на онлайн-обучение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЮУрГУ, в вузе определили график работы и учебы на заключительную неделю года.
В университете решили не рисковать, и на фоне продолжающейся эпидемии перевели занятия, запланированные на 26-31 декабря, в режим онлайн для всех форм обучения.
«Все консультации и зачеты будут проводиться в строгом соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе Электронный ЮУрГУ, – уточнили представители вуза. – По дисциплинам, где зачеты невозможно сдать в удаленном формате, дирекции высших школ и институтов примут отдельные решения».
Более того, сотрудники ЮУрГУ, не связанные с преподавательской деятельностью, 30 декабря будут работать в дистанционном формате.
В университете отмечают, что после праздничных выходных для студентов сессия пройдет в очном формате.
Челябинск, Виктор Елисеев
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