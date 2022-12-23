Челябинцы выступили против разрешения строить в лесах здания для отдыха и спорта

Общественники Челябинска выступили против корректировки лесного законодательства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие обращения челябинцы намерены направить в комитет Госдумы по экологии. Примерный текст заявления был опубликован в телеграм-канале правозащитника Владимира Казанцева.

Проект внесения изменений в Лесной кодекс РФ и федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в Госдуму в ноябре текущего года направила группа сенаторов и думцев.

Авторы предлагают снять ограничения на благоустройство отданных под цели рекреации лесных участков в случае, если речь идет о размещении велосипедных и беговых дорожек, а также трасс, троп и прочего. Кроме того, в случае одобрения проекта на землях лесфонда можно будет возводить капитальные объекты, предназначенные для отдыха и спорта, если участок находится в пользовании занятых в соответствующей сфере государственных и муниципальных учреждений.

При этом принцип компенсации вырубок, если таковые понадобятся, в тексте документа специально не прописывается.

Челябинские активисты выступают категорически против нововведений. Благоустройство и возведение зданий для спорта и досуга, вырубка на неограниченной площади под беговые и велодорожки приведут к сокращению площади лесов, уверены общественники.

«Опыт благоустройства лесопарковых и зеленых зон в разных регионах России показывает, что строительство капитальных и даже не капитальных объектов, прокладка инженерно-технической инфраструктуры приводит к разрушению корневых систем и гибели деревьев и другой растительности, нарушению мест обитания животных. Подобные программы по благоустройству вызывают социальное напряжение и социальные протесты жителей. Кроме того, программы строительства и благоустройства в лесах могут иметь коррупционную составляющую», – говорится в тексте обращения.

В связи с этим спорный законопроект предлагается отклонить.

Челябинск, Виктор Елисеев

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