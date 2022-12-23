От жилого дома в центре Челябинска начали отваливаться куски

Аварийное здание в центре Челябинска становится все более опасным для жильцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дом №17 по улице Доватора был признан аварийным и подлежащим расселению в августе прошлого года. Правда, желанного переезда челябинцам придется ждать до 2034 года: переселяют жителей ветхих домов строго в порядке очередности.

Но ссылки на закон жильцов почти сотни квартир успокаивают мало. Тем более, что недавно у здания с наружной стороны начали отваливаться куски стены.

О доме 1957 года постройки пресса уже писала. Так, в 2021 года из-за сгнивших труб в здании начался потоп. Летом нынешнего года в одном из коридоров дома рухнул потолок. Как пишет «Первое областное», ссылаясь на слова жильцов, строение настолько изношенное, что от включенной на третьем этаже стиральной машины шатаются люстры на первом. А от проехавшего поблизости грузовика могут посыпаться полки. Стены изборождены трещинами, ветхие окна еле дышат.

К тому же за домом никто не следит: прежняя управляющая компания отказалась от него после признания аварийным.

Жильцы уже рассказывали о своей проблеме прокуратуре и Госжилинспекции. ГЖИ направила в суд иск о перенесении срока расселения на 2028 год, но его отклонили.

Пока единственное, что предлагают челябинцам в мэрии, временно переселиться в жилье из маневренного фонда муниципалитета. Но там, как рассказывают горожане, ситуация ничуть не лучше, чем в родных стенах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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