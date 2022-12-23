«Металлург» прервал едва начавшуюся победную серию

На домашней арене магнитогорский «Металлург» проиграл «Сибири» по буллитам – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости выбрали игру от обороны. В итоге по броскам магнитогорцы опережали сибиряков на протяжении всего матча вдвое.

Не удивительно, что хозяева и открыли счет: на 16-й минуте Николай Голдобин вскрыл ворота «Сибири» – 1:0. После этого гости окопались в обороне.

Минимальное преимущество «Магнитки» держалось до начала третьего тайма. Но на 42-й минуте новосибирец Максим Сушко сравнял счет – 1:1.

Десять минут спустя канадец Коди Керран вновь выводит вперед «Металлург» – 2:1. Но на 57-й минуте Михал Чайковски сравнивает счет, переводя игру в овертайм.

Но овертайм не выявил сильнейшего. Все решила серия буллитов, в которой удачливее оказались гости. В итоге со счетом 2:3 «Металлург» уступил «Сибири».

Следующий матч магнитогорский клуб проведет снова на домашней арене. Он сыграет с челябинским «Трактором».

Челябинск, Виктор Елисеев

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