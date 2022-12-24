В Челябинске вынесли приговор контрактнику, сбежавшему со службы

За дезерство военнослужащий получил 5 лет колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, рядового признали виновным в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.

Установлено, что 22 августа текущего года молодой человек без разрешения покинул место службы в Челябинске. Скрывался он больше месяца, не вернувшись в часть и после того, как 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Лишь 26 сентября его задержали в областном центре сотрудники военной полиции.

Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на 15 тысяч рублей.

В зале суда контрактника взяли под стражу. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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