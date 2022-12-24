В челябинском дворе у баков с мусором нашли вскрытый гроб

Неизвестные выбросили цинковый гроб на контейнерную площадку в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую находку обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов по улице Гагарина в Ленинском районе областного центра.

На странную коробку обратил внимание 12-летний школьник, отправившись вечером пятницы, 23 декабря, выносить мусор. Он-то и заметил у ограждения контейнерной площадки упаковку со вскрытым цинковым гробом. При этом на крышке ящика, из которого выглядывал пугающий «сюрприз», были указаны мужские фамилия, имя и отчество.

По признанию родителей нашедшего, они не сразу поверили рассказу сына. Но решили все-таки дойти до площадки. И убедились: «подарок» до сих пор там. «Представляете, гроб вскрытый, – цитирует 74.ru челябинцев. – Кто это сделал? Ритуальных служб рядом нет, но есть морг на Шота Руставели. Это примерно один квартал от этого места. В России разве можно вскрывать и выбрасывать на общедоступную мусорку цинковые гробы?"

Как рассказывают горожане, ритуальный предмет до сих пор находится на контейнерной площадке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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