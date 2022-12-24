«Трактор» уступил московскому «Динамо»

Челябинский «Трактор» проиграл в гостях московскому «Динамо» – 3:4.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет открыли хозяева. На 8-й минуте встречи Александр Скоренов, получив пас от Джордана Уила, вывел москвичей вперед – 1:0.
Впрочем, примерно через минуту Теэму Пулккинен, завершив розыгрыш Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона, сравнял счет. А на 17-й минуте матча Алексей Бывальцев вывел челябинцев вперед.
Преимущество гостей держалось до конца второго периода, когда уже капитан москвичей Андрей Миронов сравнял счет – 2:2.
Ничего не решил и третий период. На 12-й секунде игрового отрезка новобранец «Трактора» Никита Сошников с передачи Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева вновь вывел гостей вперед. Но на 48-й минуте встречи «динамовец» Егор Мартынов вновь вернул равновесие.
Все решилось в овертайме, где победную точку поставил Андрей Миронов – 4:3 в пользу «Динамо».
Челябинск, Виктор Елисеев
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