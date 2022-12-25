Новогодняя история: жительница Магнитогорска обнаружила в своем авто спящего незнакомца

Автомобилистка из Челябинской области попала в ситуацию, схожую с сюжетом советского фильма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезная история произошла утром субботы, 24 декабря. Об этом ее участница рассказала в паблике «Черно&Белое Магнитогорск».

Накануне вечером женщина забыла поставить машину на сигнализацию. Обнаружила это только утром, но значения не придала: нужно было срочно выезжать в поселок Нежный, где ее уже ждали.

И только подъезжая к месту назначения, горожанка заметила, что у нее на заднем сиденьи спит незнакомый мужчина. Он сидел, привалившись к двери, на голову был натянут капюшон. По словам автоледи, она сразу даже не поняла – жив он или нет.

«Люди, к которым я приехала, были крайне удивлены, что со мной полупьяный мужчина, – смеется женщина. – Как попал он ко мне в машину, это понятно, она была не закрыта по моей халатности. У меня вопрос: откуда ты прибился??? В машине ничего не пропало... Мужчина прилично одет... Я его отправила на такси, сказал, что жена ждет дома».

По словам магниготорчанки, друзья, которым она рассказала о своей встрече с незнакомцем, сразу вспомнили любимый многими фильм «Ирония судьбы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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