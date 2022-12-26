Без мандаринов. Стоимость новогоднего стола в Челябинской области выросла

Праздничное застолье обойдется южноуральцам в этом году на 3% дороже.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского главного управления ЦБ России, южноуральские специалисты регулятора подсчитали, как в Челябинской области изменилась стоимость продуктов для приготовления популярных новогодних блюд. В целом за год, с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года, рост цен на них составил чуть более 3%.

В меню включили одно из традиционных украшений новогоднего стола – селедку под шубой. В ноябре этого года салат обошелся на 4,6% дешевле благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. Заметно ниже, на 18%, сложилась стоимость овощной тарелки, состоящей из огурцов, помидоров и зелени. Правда, в декабре цены на эти продукты снова пошли в рост.

А вот жюльен, который было решено подать на горячее, обошелся дороже на 9%. Несмотря на то что цены на куриное мясо и грибы – главные ингредиенты этой закуски – стали ниже, чем год назад, блюдо подорожало из-за выросших цен на сыр, сливки и сливочное масло. «Однако стоит отметить, что с начала осени годовой рост цен на молочные продукты в Челябинской области замедлился. Основная причина – снижение издержек производителей на корма за счет хорошего урожая зерна, ограничения экспорта сои и выделения субсидий на производство и переработку молока», – заявили представители ЦБ.

Мандарины в состав новогоднего стола специалисты банка России предпочли не включать. Обошлись апельсинами. Именно они украсили фруктовую тарелку и стали причиной ее подорожания почти на 5%: цены выросли из-за сокращения поставок цитрусовых. Но стоимость тарелки сбалансировали другие фрукты: цены на виноград по сравнению с прошлогодними немного снизились, а стоимость груш осталась почти неизменной.

Следуя здоровому образу жизни, эксперты выбрали безалкогольные напитки. На новогодний стол поставили газированную воду, минералку и фруктовый сок. Стоимость такого набора напитков за год увеличилась на 18%. В большей степени на это повлиял рост затрат производителей на тару и упаковку.

«При расчете индекса новогоднего стола мы учли долю каждого компонента в общей потребительской корзине, стоимость которой ежемесячно рассчитывает Росстат. Она включает более 550 товаров и услуг. Но поскольку Новый год – праздник семейный, то и новогоднее меню формируется исходя из личных предпочтений, семейных обычаев и традиций. Соответственно, индекс новогоднего стола у каждой семьи будет разный», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Впрочем, следует отметить, что в статистике, как правило, принято учитывать стоимость не конкретных товаров, а их групп. Например, отражая группу «цитрусовые», в разные периоды времени могут считать разные фрукты в них: сегодня апельсины, завтра мандарины, послезавтра – лимоны.

Напомним, в ноябре 2022 года уровень годовой инфляции в Челябинской области составил 10,02%, это ниже, чем в целом по России (11,98%), но чуть выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,7%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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