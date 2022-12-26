Контрагенты требуют банкротства челябинских оборонщиков

На одно из оборонных предприятий Челябинска подали в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», угроза банкротства нависла над АО «Сигнал» (входит в ГК «Ростех»). Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Иск о начале конкурсного производства был подан на минувшей неделе в Арбитражный суд Челябинской области. Истцом выступает ООО «ГУП Бисер» из Иваново, специализирующееся на производстве спецодежды. Сумма исковых требований составляет чуть более 1 миллиона рублей.

Известно, что ивановское предприятие в этом году пыталось через суд взыскать с оборонного предприятия 1,1 миллиона рублей. В компании утверждали, что заключили с «Сигналом» договор на поставку спецодежды на общую сумму 1,39 миллиона рублей, при этом в реальности челябинцы оплатили лишь 262 тысячи рублей. Суд обязал завод выплатить 993 тысячи рублей.

Однако, судя по новому иску, судебных обязательств предприятие так и не выполнило.

Завод «Сигнал» был построен в 1938 году в Ленинском районе Челябинска. Специализируется на выпуске широкого спектра пиротехнической продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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