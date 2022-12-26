Южноуральский парк вошел в «еловый» топ-5 России

Таганай Уступил лишь Сибири и Карелии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», горный хребет, часть которого занимает ООПТ, вошел в российский ТОП-5 территорий с самыми красивыми елями.

Рейтинг по итогам опроса в социальных сетях составил сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. На первом месте вполне предсказуемо оказалась Сибирь, за ней следует Карелия.

На третьей строчке расположился Таганай – именно здесь, по мнению участников опроса, растут самые пушистые хвойные красавицы. Почти половина из них – это ель сибирская, самый морозоустойчивый вид, способный переносить 45-градусную стужу.

Встречается и ель финская – гибрид сибирской и европейской (причем последняя на Таганае не растет). Одно из сокровищ национального парка – реликтовые ельники Ицыла, которые появились около 10-12 тысяч лет назад. Некоторым патриархам Ицыльских дубров почти 300 лет.

В «еловый» ТОП-5 также вошли Крым и Русский Север.

Челябинск, Виктор Елисеев

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