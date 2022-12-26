В России предлагают повышать тарифы ЖКХ с учетом платежеспособности населения

В России предложили повышать тарифы на коммунальные услуги с учетом платежеспособности населения. С инициативой вышел Общественный совет Минстроя РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2022 года тарифы на услуги ЖКХ пересматривались 1 раз в год и повышались с 1 июля. В текущем году было 2 повышения: с 1 июля (предельный индекс составлял от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона ) и с 1 декабря (9%).

В Общественном совете Минстроя отмечают, что пока повышение увязывается только с инфляцией, но при изменении тарифов необходимо проводить анализ платежеспособного спроса на конкретной территории.

«Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, – цитируют «Известия» главу комиссии по ЖКХ Общественного совета Ирину Булгакову. – Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами».

В этом случае предлагается компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям из федерального бюджета в виде субвенций или межбюджетных трансфертов.

Напомним, федеральные власти обещали, что следующего повышения не будет минимум до середины 2024 года.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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