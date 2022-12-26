Челябинский депутат попал в историю с уклонением от налогов на полмиллиарда

В компании депутата Челябинской городской думы прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учредителя и руководителя компании «АльфаСтрой» Олега Иванова доставили сегодня в следственный комитет после следственных мероприятий в офисе его фирмы.

Ранее о претензиях к работе компании челябинского парламентария заявляла контрольно-счетная палата Челябинской области. Фирма долгое время сотрудничала с муниципальными и региональными структурами, занималась строительством и ремонтом объектов, в том числе социальных.

Среди проектов, над которыми работал застройщик, были такие как пристрой к зданию оперного театра, строительство которого закончилось возбуждением уголовного дела (в настоящее время расследование его прекращено), гостиница на территории резиденции губернатора в Челябинском городском бору.

Теперь компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов. По некоторым данным, речь может идти о 500 миллионах рублей.

В Челябинском УФСБ факт проведения следственных мероприятий подтвердили.

Олег Иванов является депутатом Челябинской городской думы от Центрального района. В городском парламенте он заседает третий созыв подряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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