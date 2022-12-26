Челябинск и Копейск обещают на 100 процентов обеспечить контейнерами для раздельного сбора мусора

В 2023 году на территории Челябинской области обещают использовать более 8 тысяч контейнеров для раздельного сбора ТКО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, второй год подряд регион получает субсидию из федерального бюджета на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

За последние два года в Челябинской области установлено более двух тысяч таких контейнеров, а в целом на территории области их сейчас 3 тысячи 700.

Так, в 2021 году на эти цели выделили более 11 миллионов рублей, из регионального бюджета направлено 5 миллионов. В итоге 974 контейнера были расставлены на контейнерных площадках восьми крупнейших городов Челябинской области – Челябинска, Копейска, Златоуста, Миасса, Кыштыма, Озерска, Троицка и Снежинска.

В 2022 году на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора Челябинская область получила из федерального бюджета более 18 миллионов рублей. Уже приобретены 1 тысяча 121 контейнер. В настоящее время завершается их приемка, в первом квартале 2023 года эти накопители разместят в Челябинске, Златоусте, Миассе, Снежинске и Чебаркуле.

Кроме того, по данным регионального минэкологии, в ближайшее время основным региональным оператором по обращению с ТКО (ООО «ЦКС») будет закуплено и установлено еще 3 тысячи 200 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. После этого, заявляют в ведомстве, Челябинск и Копейск станут городами, где будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор мусора. Сейчас контейнерами для раздельного сбора ТКО все площадки оборудованы только в одном городе области – Южноуральске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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