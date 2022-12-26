В Челябинске педагога задержали за развращение ученицы

15-летняя челябинка подверглась домогательствам учителя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уголовное дело по подозрению в развратных действиях возбуждено в отношении 50-летнего учителя ОБЖ одной из школ Челябинска.

Предположительно, склонять к занятиям сексом педагог мог свою 15-летнюю ученицу во время дополнительных индивидуальных занятий. Сама девочка оказалась не против таких отношений.

«Девочка из многодетной семьи. Учитель работает в школе шесть лет, – цитирует собственный источник «Первый областной». – Занимает должность педагога дополнительного образования».

Официально силовые структуры пока информацию не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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