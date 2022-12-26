Российский общепит погружается в новый кризис

Эксперты подводят предварительные итоги 2022 года на рынке общепита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 отрасль столкнулась с новым кризисом, только успев восстановиться от пандемии: экономическая ситуация в стране приняла экстраординарный характер на фоне геополитической ситуации. Об этом со ссылкой на данные компании INFOLine пишет телеграм-канал «Свободная касса».

Прежде всего, речь идет о снижении доходов населения. Так, в третьем квартале, по данным Минэкономразвития России, они сократились на 3,4%.

Кризис негативно сказывается и на динамике отрасли: оборот общепита – 2,9-3 триллиона рублей (+2% к прошлому году).

При этом рост рынка обусловлен в основном повышением цен на блюда на фоне высокой инфляции (по прогнозу ЦБ, она составит 12-13%).

«Вызовами для отрасли остаются: сдерживание роста стоимости блюд при росте стоимости продуктов, арендных ставок и фонда оплаты труда; сохранение действующего и привлечение нового персонала в условиях высокой конкуренции на рынке труда и снижения престижа профессии; сохранение лояльности клиентов во всех каналах продаж», – отмечают авторы канала.

Количество заведений общественного питания продолжило расти, хотя темпы несколько снизились. В первой половине года количество заведений в стране выросло примерно на 2-2,5%.

При этом по сегментам динамика не равномерная. Так, отмечается ротация заведений в несетевом сегменте.

Часть участников отрасли стала больше уделять внимание эффективности заведений, а не интенсивному открытию новых точек, а также заявляют о желании поглощать другие аналогичные сети.

В целом сетевые концепции имеют большую устойчивость в сравнении с независимыми игроками, отмечает канал.

В целом наиболее стойкими остались заведения, дающие своим гостям лучшее предложение: демократичные цены и стабильное качество. Этим критериям отвечают заведения формата Fast Food, Grab&Go кофейни и Fast Casual.

Челябинск, Виктор Елисеев

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