В Челябинске стартовал суд над руководством регионального управления ПФР

Управляющий Челябинским отделением ПФР и его подчиненный предстали перед судом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 декабря, в Центральном районном суде Челябинска стартовал процесс над управляющий региональным отделением ПФР Виктором Чернобровиным и начальником административно-хозяйственной частью отделения Рудольфом Зайцевым.

Напомним, по версии следствия, Виктор Чернобровин в 2012 году заключил по завышенной стоимости государственные контракты на приобретение зданий для размещения территориальных отделов. В 2016-2019 чиновник получил от представителей ЧОПов за беспрепятственное заключение государственного контракта на охрану зданий 4 миллиона рублей. А в 2019-2021 годах уже совместно с подчиненными (Зайцевым и своим замом Александром Ореховым) получил взятку в сумме около 28 миллионов рублей.

Ни тот, ни другой обвиняемые вину в итоге не признали. Придерживались они этой позиции и в первый день судебного процесса. А вот представители потрепевших в суд не явились. Продолжение процесса будет в 2023 году.

Отметим, что Александр Орехов в ходе следствия вину признал, впоследствии его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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