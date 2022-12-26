«Пузырь» несбыточных финансовых ожиданий»: экономист раскритиковал прогноз южноуральских чиновников

Эксперт назвал прогноз социально-экономического развития Челябинской области «фантазией».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расчеты экономического блока правительства Челябинской области закладывают основы несбалансированности экономики и финансов, весьма опасные для реальных перспектив благосостояния региона. Об этом заявил экономист Сергей Гордеев.

Так эксперт оценил одобренный региональным кабмином Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Представленные в бумаге экономические перспективы региона заметно приукрашены, уверен челябинец. В результате у бюджета и населения возникают новые существенные финансово-экономические риски «виртуального пузыря» несбыточных ожиданий, которые еще не раз напомнят о себе.

«Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов – документ загадочный для любого серьезного эксперта. В нашем регионе, словно на некотором «острове везения» на общем, весьма сдержанном фоне РФ и несмотря на все проблемы основной отрасли – металлургии, мы неожиданно находим в базовом (!) прогнозе уверенный рост валового регионального продукта (2,0%) и промышленного производства (1,9%)», – недоумевает ученый.

При этом соответствующие показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год Минэкономразвития РФ отрицательны: валовой внутренний продукт – минус 0,8%, промышленное производство – минус 1,3%.

А ведь именно на основе этого, «удивительно радужного», как отмечает эксперт, прогноза для Челябинской области верстался принятый на днях региональный бюджет.

Между тем, даже теоретически возможные причины «челябинского экономического чуда» (опережающего роста в отношении экономики РФ) никак не просматриваются. Например, не совсем понятны ожидания со стороны авторов документа некоего «денежного изобилия», а также заведомо завышенный прогноз роста доходов бизнеса.

«Известно, что «жирный» период получения сверхдоходов многими компаниями Челябинской области с взлетом в 2021 году прибыли прибыльных предприятий в 2,5 раза (до символичного уровня в половину триллиона рублей), был явлением уникальным и завершился к лету текущего года, – отмечает эксперт. – Причины такого взлета доходности были, в основном, сугубо внешними для региона. Они были связаны с резким ростом спроса на металлы на глобальных рынках и активизации экономик ведущих стран по окончании «коронакризиса». Ожидать повторения такой ситуации (и, соответственно, таких доходов) при нынешней кардинальной смене экономических условий абсолютно нереально».

Зато весьма вероятно, наоборот, снижение прибыли вполовину – до прежнего уровня рынков последних лет (в 200 миллиардов рублей). Кроме того, надо бы предполагать еще и непредвиденные последствия новых санкций (с последующим снижением доходов бюджета), отмечает Сергей Гордеев.

«Данные за вторую половину 2022 года показывают сокращение суммарного по региону объема прибыли прибыльных предприятий примерно наполовину от уровня «сверхдоходов» прошлого года. Однако прогноз прибыли минэкономразвития Челябинской области на 2023 год построен с ростом от общего уровня 2022 года (это абсолютно нереально завышенная база расчета), с прогнозом наращивания «сверхдоходов» в 2023 году и выхода на новые рекордные уровни в 2025 году», – указывает экономист.

На фоне весьма сдержанных оценок Минэкономразвития РФ и Центрального банка, прогнозирующих умеренный спад, рекордные значения ожидаемых сверхдоходов Челябинской области (к тому же в ограниченных рамках преимущественно российского рынка), выходят за грани разумного, уверен эксперт.

Конечно, «фантазии экономического планирования» в Челябинской области давно стали привычными, и обычно на них мало кто уже обращает внимание. Однако сейчас ситуация складывается неординарная, требующая более серьезного отношения, уверен челябинец. Уход из региона порядка 200 миллиардов рублей денежной массы не может пройти бесследно: замедлятся вложения бизнеса в региональное развитие и неизбежно сократятся поступления в бюджет.

«Подобный «виртуальный пузырь» несбыточных финансовых ожиданий неизбежно способствует рискам появления столь же несбыточных планов развития бюджетной сферы региона, которые так же легко могут «лопнуть». Многие из них уже сейчас находятся в статусе фантазий, далеко «за бортом» реальности», – пишет Гордеев.

Очевидно, что в условиях «финансового изобилия» последнего времени, в управленческом мировоззрении южноуральских чиновников закрепился стереотип ожиданий «постоянного финансового роста» несмотря ни на что, констатирует он. То есть, вера, что денег в регионе дальше будет только больше (если что, Москва добавит), а экстенсивное – в прежних пропорциях – развитие продолжится. Реальности текущей экономической ситуации, уже фиксируемые статистикой последних месяцев, как и прогнозы национальной динамики, до сих пор не воспринимаются. Также, по умолчанию, сохраняется и уверенность в том, что меры по экономии средств и повышения эффективности их расходования в условиях «больших» денег и «мегапроектов» – пустая ритуальная формальность.

«Примеров живучести подобной затратной «околобюджетной» экономики в регионе предостаточно. Взять хотя бы вечную тему строительства и ремонта дорог, где при всем обилии скандалов последних лет, элементарной комплексной экспертизы и оценки себестоимости работ как не было, так нет, а ведь это азбука экономики и бюджета. О помпезности и неуместности последних челябинских больших и малых проектов не имеет смысла повторяться в сотый раз», – отмечает эксперт.

Новизна ситуации в том, что теперь предлагается распределять уже не реальные, а «виртуальные» деньги, существующие лишь в фантазиях минэкономразвития области, уверен экономист. А так как в реальности их не существует, эти деньги неизбежно придется где-то занимать (а впоследствии «вынуждено» сокращать действительно нужные расходы жизнеобеспечения). «Это типичный сценарий «жизни не по средствам». Создавая иллюзию богатства и успешности в регионе, такой ничем не обоснованный прогноз (а речь идет о десятках миллиардов рублей, судя по бюджету области на 2023 год), возможно, имеет целью получить повод для «хороших новостей» и повысить «отчетные рейтинги», но на деле формирует неверное целеполагание и закладывает основы несбалансированности экономики и финансов, весьма опасные для реальных перспектив благосостояния региона», – уверен южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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