«Трактор» вырвал победу у «Металлурга», проигрывая по ходу встречи 1:3

Челябинский «Трактор» взял верх над «Магниткой» после напряженной серии буллитов – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче в Магнитогорске открыли хозяева.

На 7-й минуте встречи Андрей Чибисов подключился к розыгрышу Джоша Карри и Семена Кошелева и вывел «Магнитку» вперед – 1:0. Впрочем, ненадолго. Уже через 29 секунд Теэму Пулккинен с подачи Михаила Горюнова-Рольгизера сравнивает счет – 1:1.

Во второй половине периода магнитогорцы завладели инициативой. На 13-й минуте матча Денис Зернов замкнул розыгрыш Филиппа Майе и Николая Голдобина – 2:1 в пользу хозяев.

Во втором игровом отрезке «Металлург» продолжил наступать. На 25-й минуте встречи Николай Голдобин с подачи Филиппа Майе и Брендана Лайпсика увеличивает разрыв – 3:1. Но 13 минут спустя Теэму Пулккинен делает дубль, сокращая отставание «Трактора» – 2:3. Помогли ему в этом Роб Хэмилтон и Алексей Бывальцев.

В третьем периоде накал страстей сохранился. И уже на 44-й минуте матча Сергей Калинин после розыгрыша Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона сравнивает счет. А еще через две минуты Никита Сошников с подачи Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева выводит гостей вперед – 4:3.

Впрочем, через 10 минут Коди Керран восстанавливает равновесие, переводя игру в овертайм.

Дополнительный период не выявил сильнейшего. Началась напряженная серия буллитов, в которой сильнее оказались челябинцы. Победную точку в матче поставил бросок Максима Шабанова – 5:4, «Трактор» одерживает верх в южноуральском дерби.

Челябинск, Виктор Елисеев

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