В Челябинске запустят новый автобусный маршрут

В Ленинском районе Челябинска запустят новый маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», подвозящий маршрут №61 «Чистопольская – Сухомесово» начнет работу с 1 января. Он будет следовать по улицам: Новороссийская, Чистопольская, Кольцевая, Рудная.

Направление будет обслуживать один автобус малого класса. выезжающие каждые 40 минут.

Первый рейс от Чистопольской – в 10:20. От поселка Сухомесово – в 10:40 (с 1 по 8 января).

С 9 января ежедневно: первый рейс от Чистопольской – в 06:20, от поселка Сухомесово – в 06:40.

Последний рейс от Чистопольской – в 18:30. От поселка Сухомесово – в 18:10.

C 1 мая по 30 сентября на время летнего сезона число рейсов будет увеличено.

«Маршрут обеспечит доставку пассажиров до транспортно-пересадочного узла «Чистопольская», где возможно совершить пересадку и добраться до места назначения. Используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте поездки можно совершать без дополнительных затрат», – уточнили представители учреждения.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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