В Магнитогорске третьеклассник погиб под колесами иномарки

Легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 27 декабря, утром в поселке Новосеверный. О произошедшем южноуральцы рассказали в паблике «На дорогах Магнитки».

«Сегодня на остановке п. Новосеверный на пешеходном переходе был сбит школьник. Лежал на дороге метров за 20 от пешеходного перехода, школьный рюкзачок чуть ближе. Этот участок совсем без освещения», – написал один из горожан.

По словам магнитогорцев, переход расположен между двух поворотов, и уже давно представляет опасность: в темное время суток на нем ничего не видно из-за слепящих фар. К тому же перекресток не оборудован «лежачим полицейским».

По информации ГИБДД города, около 8:00 легковой автомобиль китайского производства сбил переходившего дорогу по переходу девятилетнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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