Дело в отношении замминистра здравоохранения Челябинской области дошло до суда

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении свыше 82 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, бывший заместитель министра здравоохранения региона Александр Кузнецов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, чиновника задержали 18 февраля этого года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам прокурорской проверки и УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, в период с марта 2020 по декабрь 2020 года, исключив участие иных поставщиков, он обеспечил победу при закупке конкретным коммерческим организациям и организовал подписание четырех государственных контрактов на поставку в медицинские учреждения компьютерных томографов на сумму 191 миллион рублей.

В итоге оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости, а из бюджета на и его покупку потратили сверх необходимости более 82 миллионов рублей.

В ходе следствия прокурором с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В отношении фактического руководителя организаций-победителей уголовное дело расследуется следственным органом.

Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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