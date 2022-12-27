Челябинцам рассказали, куда сообщать о бездомных животных

Мэрия Челябинска заключила новый контракт по отлову безнадзорных четвероногих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, с 27 декабря 2022 года работы по отлову животных без владельцев на территории города, в том числе их транспортировке и немедленной передаче в приюты, будет выполнять индивидуальный предприниматель Евгений Скородумов.

Прием заявок на отлов животных без владельцев производится:

– круглосуточно по контактному телефону ИП Скородумов Е.А. 8-931-106-67-65, или по адресу электронной почты: ano1248045@yandex.ru;

– в управлении экологии и природопользования администрации Челябинска по телефону: 729-33-66 в рабочее время или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru.

Контракт заключен до конца 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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