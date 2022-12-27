В Челябинске закрывают один из отделов ЗАГС

В Челябинске станет меньше отделов ЗАГС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госкомитета по делам записи актов гражданского состояния Челябинской области, в связи с реорганизацией отделов ЗАГС администрации областного центра с 1 января 2023 года прекратит свою деятельность Калининский отдел ЗАГС.

В Центральном отделе управления ЗАГС администрации города челябинцы могут получить документы по всем видам актов гражданского состояния и зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.

Остальные отделы ЗАГС работают в городе в прежнем режиме.

Графики работы и приема граждан отделов управления ЗАГС администрации Челябинска размещены на официальном сайте Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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