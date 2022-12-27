В Челябинской области в уходящем году новорожденных назвали Космос и Черемуха

В системе ЗАГС раскрыли информацию о числе норожденных и их именах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госкомитета по делам записи актов гражданского состояния Челябинской области, в 2022 году в регионе родились 30 тысяч 516 детей. Среди них 413 пар близнецов и одна тройня.

Мальчиков чаще всего назвали Артем, Михаил, Александр, девочек – София, Ева и Мария. Впрочем, были и более оригинальные имена: Черемуха, Радость, Весна, Эра, Космос. И просто редкие Спиридон, Любава, Корней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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