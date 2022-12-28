«Дефицита нет вообще»: в России подвели итоги «бегства» брендов после начала СВО

Ритейлеры не торопятся покидать Россию после начала СВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», брендов, полностью покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине, оказалось не так много. Таковы предварительные итоги 2022 года, пишет телеграм-канал «Свободная касса».

«Да, среди них есть ключевые игроки в своем сегменте. Например, IKEA . Но мы уже рассказывали , что оставшиеся на рынке компании (в первую очередь российские) активно занимают освободившиеся ниши», – отмечают авторы канала.

Полностью закрыли свой бизнес в России Hesburger, H&M, Hermes, Inditex, JYSK, Watsons, Victoria's Secret, Prisma, Nestresso, Monpler, Triumph, Coty. Приостановили работу LVMH, Jamilco, Pandora, Kering, Puma, Uniqlo, Estee Lauder, Levi,s, Swatch, Adidas, L'Oreal, Next, Decathlon, Camper.

Большинство компаний нашло лазейки, чтобы продолжать работать в России. Например, OBI продала свое российское подразделение за символические 600 рублей и провела ребрендинг. LPP с брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay преобразовала их в RE, СИН, CR, ХС, MO. L'Occitane проводит уже второй за год ребрендинг, став So Beautiful. Crocs и не только он передали бизнес локальному менеджменту. Mango и другие выбрали работу с франчайзи.

«Таким образом, дефицита товаров нет вообще. Есть небольшой дефицит определенных марок. Но потребители легко меняют один бренд на другой, особенно в сегменте фэшн», – делают вывод авторы.

Кроме того, многие товары ушедших марок можно купить на маркетплейсах или заказать в других странах. Что и делают наиболее лояльные к определенным брендам потребители.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»