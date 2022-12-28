В Челябинске жильцы обвинили УК в подделке подписей

Челябинцы оказались в заложниках у нечистой на руку управляющей компании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, конфликт разгорелся между управляющей компанией «Мой дом Урал» и жильцами многоквартирных домов на улицах Трактовая и Блюхера в Челябинске. Горожане заявляют, что фактически находятся в заложниках у управляющей организации, которая всячески препятствует переводу многоквартирных домов на обслуживание к другим, более ответственным компаниям.

«Качели между настойчивыми коммунальщиками и выбранной жителями организацией приводят к тому, что собственники получают по две квитанции за одну и ту же услугу, не понимая, чья же власть на этот раз в их доме. За проверкой законности таких действий со стороны обслуживающей компании мы обратились в региональную жилищную инспекцию и прокуратуру», – рассказали активисты.

Собственники квартир в кирпичных зданиях утверждают, что их условия жизни сравнимы с обстановкой в аварийном общежитии, хотя домам всего около тридцати лет. В запустение многоэтажки привели, по словам людей, управляющие компании «Мой дом Урал» и «Деметра». Первая по документам обслуживает дом сейчас, вторая, по данным жильцов, является ее дочерней организацией и ранее занималась указанными зданиями.

За время управления домами, по словам челябинцев, обе организации никаких работ по поддержанию помещений в порядке не проводили. Делать уборку, следить за проводкой и состоянием коммуникаций людям приходится самостоятельно. Даже лампочки меняют сами.

То, что дома брошены, становится понятно еще на подходе к ним: детская площадка утонула в снегу. В подъезде одного из зданий нет почтовых ящиков, на одном из этажей – сквозная дыра в стене на улицу. На стенах – следы давнего пожара. На лестничной клетке балконная дверь когда-то давно лишилась стекла, с тех пор его заменяет кусок полиэтилена.

Обращения в управляющую компанию, по словам жителей, ничего не дают, и они приняли решение перейти в другую организацию. Однако с удивлением узнали, что, оказывается, от их имени уже было проведено собрание собственников, на котором якобы приняли иные решения. В частности, было отменено ранее принятое решение о заключении договора управления с другой управляющей компанией, а также якобы была избрана старшая по дому – некая Александра Матюнина. В протоколе даже стоит подпись женщины, вот только ее самой не существует. Зато среди собственников представители движения обнаружили Александра Матюнина, который был крайне удивлен своим новым статусом.

«Без моего ведома сделали меня старшим дома. Еще и с ошибкой. Никакого собрания не было, я ни в чем не участвовал. Они даже, похоже, не в курсе, кто здесь живет», – поделился с общественниками горожанин.

Собственники квартир обратились за помощью в государственную жилищную инспекцию. Однако ведомство встало на сторону управляющей компании «Мой дом Урал», по сути, проигнорировав доводы людей. В ГЖИ сообщили, что в смене обслуживающей организации жильцам отказано, и сослались на то же самое собрание, которого фактически не было.

В итоге, ситуация, по словам собственников, усугубилась, поскольку на данный момент им выставляют счета сразу две организации – все те же «Мой дом Урал» и «Деметра».

«Мой дом Урал» просто подделала подписи. И это уже второй раз. Нас просто не отпускают, как заложников. «Мой дом Урал» и «Деметра» просто поделили нас и берут деньги. В их протоколе все подписи выполнены одной рукой. А ГЖИ отвечает, что не занимается проверкой подлинности. Мы уже обращались в полицию, якобы была проверка, нарушений не выявлено. Только мы ждали допросов, следователей – никого не было», – рассказала собственница квартиры в доме по улице Трактовая Светлана Каменская.

«Мы встретились с жителями, обсудили с ними пути решения проблемы. Выход один – объединяться, обращаться в суд с оспариванием решений и протоколов, признавая их недостоверными по своим поддельным подписям. И уже с этим решением идти в ГЖИ, добиваясь, чтобы сданные им протоколы были признаны недействительными. Далее – снова суд. Мы, в свою очередь, подключаем к ситуации правоохранителей, чтобы не дать этой истории снова забуксовать. Необходима тщательная проверка на предмет махинаций, в частности – подделки документов», – заявил представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»