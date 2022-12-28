Вылет рейса из Челябинска в Санкт-Петербург задержали на несколько часов

Южноуральцам пришлось почти четыре часа ждать вылета в Санкт-Петербург.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в неприятном ожидании пришлось пребывать пассажирам рейса «Челябинск – Санкт-Петербург», вылет которого был запланирован сегодня, 28 декабря, на 6:15.
Уже после посадки их предупредили о задержке по технической причине. По словам пассажиров, они заметили, как несколько рабочих выполняли какие-то манипуляции у авиасудна.
В итоге самолет покинул Челябинск только в 10:00.
Челябинск, Виктор Елисеев
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