Мобилизованного южноуральца задержали за убийство офицера

В Челябинской области мобилизованный военнослужащий убил офицера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, вчера, 27 декабря, меру пресечения в виде заключения под стражу избрали в отношении мобилизованного южноуральца.

Трагедия произошла вечером 23 декабря в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш в Челябинской области. Здесь нетрезвый старший сержант избил капитана, также призванного по мобилизации. От полученных травм офицер скончался на месте.

Магнитогорский гарнизонный военный суд постановил заключить мобилизованного под стражу на 2 месяца.

Постановление в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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