В суд направили дело магнитогорца, зарезавшего случайно попавшегося автомобилиста

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело об убийстве водителя автомобиля случайным прохожим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества и убийстве.

По версии следствия 14 января текущего года нетрезвый магнитогорец выскочил на проезжую часть дороги на проспекте Пушкина в Магнитогорске. Молодой человек преградил дорогу случайному автомобилю, достал нож и начал карябать им покрытие машины и повредил заднее стекло авто.

Когда водитель вышел, чтобы разобраться в произошедшей ситуации, парень семь раз ударил его в грудную клетку и живот. Мужчина смог уехать с места ЧП к своим друзьям. Они и вызвали медиков, доставивших его в больницу. В медицинском учреждении магнитогорец скончался.

Молодой человек с места преступления скрылся и был задержан сотрудниками полиции спустя несколько дней, нож был обнаружен и изъят при проведении обыска.

В ходе следствия он заявил, что обстоятельства убийства не помнит из-за алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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