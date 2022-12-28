Челябинские антимонопольщики заявили о сговоре аптечных сетей

Четыре участника фармрынка Южного Урала подозревают в картельном сговоре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, признаки картеля установлены в действиях ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм». Эти компании в 2019 – 2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств.

Закупки проводились различными заказчиками на территории РФ по законодательству о контрактной системе и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

По предварительной информации, участники сговора применяли несколько моделей поведения на торгах – ротация победителей; создание мнимой конкуренции при постоянной победе одного и того же участника; заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах.

Антиконкурентные модели поведения в случае отсутствия в закупках иных участников приводили к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения цены – всего до 1%.

Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений.

Челябинское УФАС России усматривает в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции. Дело о сговоре на торгах на поставку лекарственных средств будет рассмотрено 13 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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