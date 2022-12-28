Из-за праздников отменены сотни междугородних рейсов из Челябинска

Южноуральцев предупредили об отмене межмуниципальных рейсов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, традиционно в праздничные дни корректируется расписание движения транспорта. Не станут исключением и грядущие новогодние каникулы.
По данным ведомства, 31 декабря отменен выезд почти 90 автобусов из Челябинска в другие города региона и за его пределы. 1 января – около 180 рейсов. 2 января – почти 70.
Полный список отмененных рейсов размещен на сайте регионального миндортранса.
Оперативную информацию о расписании движения автобусов можно посмотреть на сайте www.av74.ru.
Также обо всех изменениях движения межмуниципального транспорта можно узнать по телефону в справочной автовокзалов: +7(351) 778-62-42.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube