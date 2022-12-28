Из-за праздников отменены сотни междугородних рейсов из Челябинска

Южноуральцев предупредили об отмене межмуниципальных рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, традиционно в праздничные дни корректируется расписание движения транспорта. Не станут исключением и грядущие новогодние каникулы.

По данным ведомства, 31 декабря отменен выезд почти 90 автобусов из Челябинска в другие города региона и за его пределы. 1 января – около 180 рейсов. 2 января – почти 70.

Полный список отмененных рейсов размещен на сайте регионального миндортранса.

Оперативную информацию о расписании движения автобусов можно посмотреть на сайте www.av74.ru.

Также обо всех изменениях движения межмуниципального транспорта можно узнать по телефону в справочной автовокзалов: +7(351) 778-62-42.

Челябинск, Виктор Елисеев

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