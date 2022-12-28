В Челябинской области вынесли приговор матери задохнувшегося во сне младенца

Жительница Полетаево осуждена за причинение по неосторожности смерти двухмесячному сыну.

Напомним, младенца обнаружили мертвым утром 9 октября текущего года. Причиной смерти стала механическая асфиксия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, виновной в гибели ребенка Сосновский районный суд признал 23-летнюю мать младенца.

Установлено, что в ночь на 9 октября женщина, в нарушение рекомендаций врачей-педиатров о недопустимости выкладывания ребенка спать на живот, в том числе на мягкие предметы, уложила малыша в кровать на живот на мягкий матрас, накрытый пледом, и оставила сына без присмотра на длительный период времени.

В результате постельные принадлежности закрыли дыхательные путей ребенка, что и вызвало механическую асфиксию.

Свою вину женщина признала в полном объеме.

Суд приговорил ее к 5 месяцам ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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