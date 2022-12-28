В Челябинске будут судить интернет-мошенников, кинувших полсотни туристов

В Челябинске перед судом предстанут участники сообщества, обвиняемые в интернет-мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 10 участников преступного сообщества.

Действия аферистов были пресечены сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского главка.

Злоумышленники разработали схему интернет-мошенничества и на протяжении 2020 года активно ее применяли. Они создали копии сайтов трех популярных туристических компаний. Посетителям интернет-ресурсов предлагалось забронировать номера в санаториях. Но деньги обманутые туристы переводили на подставные счета. И лишь приехав на отдых, узнавали, что их там никто не ждет.

Впрочем, не брезговали мошенники и другими способами. Так, они связывались с пользователями, которые планировали приобрести в Интернете запчасти для автомобилей, и предлагали им нужный товар по цене значительно ниже рыночной. Единственное условие – стопроцентная предоплата. Клиенты переводили деньги, а аферисты переставали выходить на связь. Таким же образом соучастники «продавали» через популярные торговые площадки топливные карты, автомобильные шины и другую продукцию.

«Для группировки были характерны четкое распределение ролей, строгая дисциплина, а также конспирация. Злоумышленники подыскивали людей, которые за вознаграждение соглашались открыть счета в финансово-кредитных организациях. Потерпевшие перечисляли деньги, которые в последствии обналичивались, а затем переводились ими на другие счета», – уточнили представители МВД.

Подозреваемых полиция задержала в Москве и Челябинске. Изъяты банковские карты, печати, образцы типовых договоров купли-продажи, а также часть похищенных средств.

В ходе следственных действий установлены 45 пострадавших из 16 городов России. С целью возмещения гражданского иска наложен арест на изъятые у обвиняемых свыше полутора миллионов рублей, а также два автомобиля.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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