«Трактор» обыграл «Салават»

В Челябинске «Трактор» взял верх в принципиальном поединке с «Салаватом Юлаевым» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в извечном противостоянии с уфимским «Салаватом» челябинцы на домашней арене оказались сильнее.

Счет на 5-й минуте матча открыл Владимир Ткачев. Еще через 5 минут форвард удвоил преимущество хозяев – 2:0.

Гости решили отыграться по-другому. На 13-й минуте американский нападающий уфимцев Александр Хмелевски пошел в атаку на Никиту Тертышного. Челябинец оказал достойное сопротивление, но в итоге оказался на льду. После этого Хмелевски надолго покинул площадку, получив «2+10» как зачинщик драки.

Во втором периоде «Салават» все-таки распечатал ворота «черно-белых»: на 26-й минуте Николай Кулемин сократил отставание гостей – 1:2. Но на 37-й минуте встречи Сергей Калинин вновь увеличил разрыв до двух шайб. Впрочем, ненадолго. За 45 секунд до сирены Александр Кадейкин возвращает интригу – 3:2 в пользу «Трактора».

Интрига держалась до 48-й минуты, когда Алексей Бывальцев поставил победную точку – 4:2.

Следующий матч челябинцы проведут дома. Их ждет встреча с магнитогорским «Металлургом».

Челябинск, Виктор Елисеев

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