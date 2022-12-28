«Металлург» смазал возвращение в «Ак Барс» Зинэтуллы Билялетдинова

«Магнитка» подпортила дебют нового-старого главного тренера «Ак Барса», выиграв в гостях – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч был первым после возвращения на пост главного тренера «Ак Барса» Зинэтуллы Билялетдинова, сменившего на мостике Олега Знарка. Но возвращение оказалось не триумфальным.

Первый период матча команды провели без голов. Но на 25-й минуте Николай Голдобин открывает счет – 1:0 в пользу магнитогорцев. Правда, три минут спустя Александр Радулов сравнял счет – 1:1.

Но н 33-й минуте встречи Егор Яковлев с передачи Филиппа Майе реализовал большинство – 2:1. А 39-й минуте Кирилл Петров снова восстановил равенство.

Все решилось в третьем периоде. На 42-й минуте Николай Голдобин, реализовав большинство, вновь выводит «Магнитку» вперед – 3:2. А на 59-й минуте он же оформляет хет-трик – 4:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

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