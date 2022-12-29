Челябинку, убившую трех своих детей, заперли в СИЗО

Суд избрал меру пресечения в отношении жительницы Челябинской области, расправившейся над своими детьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 28 декабря, суд постановил заключить под стражу 37-летнюю уроженку Южного Урала, обвиняемую в убийстве трех своих детей.

Напомним, трагедия произошла в Екатеринбурге 26 декабря. Женщина убила свою полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Она оставила записку, где говорит, что детьми завладели бесы, а потому она приняла решение убить их. При этом в своих письменных показаниях она не говорит, что стала причиной смерти старшего сына.

По словам родственников, женщина и ее муж могли быть вовлечены в деятельность некоего псевдоправославного культа. В квартире, где жила семья, много икон, но некоторые стороны их религиозной практики. Так, по рассказам родных, в последнее время супруги «изгоняли друг из друга бесов». Адвокат женщины также рассказывает, что уральцы последние несколько дней перед трагедией водили странные хороводы, а сама женщина, вероятно, во время убийства находилась под воздействием наркотиков.

Известно, что муж челябинки ранее служил в правоохранительных органах, занимался вопросами противодействия незаконному обороту наркотиков. После того, как он получил серьезную травму в ДТП на работе, он вышел в отставку, но материальных проблем у семьи не было. Однако нетрадиционные религиозные увлечения супругов вызывали серьезную озабоченность родственников.

Супруг уехал несколько дней назад из Екатеринбурга в Верхний Уфалей по настоянию жены. Не исключено, что уже тогда челябинка решила расправиться с детьми.

Суд избрал в отношении челябинки меру пресения в виде содержания под стражей до 28 февраля 2023 года. Защита настаивает на проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемой. Ее муж проходит по делу в качестве свидетеля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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