Челябинец прятал на складе жены 5 тысяч бутылок паленой водки

Житель Челябинска предстанет перед судом за незаконный оборот алкогольной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следствием отдела полиции «Курчатовский» окончено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя, развернувшего торговлю немаркированным алкоголем в Центральном районе областного центра.

На предприимчивого южноуральа вышли оперуполномоченные подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции челябинского управления МВД.

Из материалов дела следует, что нелегальный алкоголь мужчина хранил в арендованном его супругой помещении. Сбыт организовал через доверенных лиц мелким оптом. Полицейские изъяли более 5 тысяч единиц немаркированных бутылок водки и коньяка на сумму более 1,5 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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