Кто живет в моей квартире? В России вступили в силу новые правила для собственников недвижимости

В 2023 году в России вводятся новые правила обращения с недвижимостью. Telegram-канал «Недвижимость и закон» проанализировал ключевые изменения.

Объекты недвижимости заново оценят

В 2023 году во всех регионах должны будут провести государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест.

Закон требует такую переоценку именно в 2023 году в обязательном порядке, без учета установленных ограничений по периодичности проведения кадастровой оценки (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ).

Результаты новой кадастровой оценки вводятся с 1 января года, следующего за годом, когда они были утверждены – значит, ее первые итоги собственники квартир, домов и прочих объектов недвижимости из указанного перечня ощутят на себе в 2025 году (в виде суммы выставленного к уплате налога на имущество за 2024 г.).

После этого кадастровая оценка будет проводиться регионами с периодичностью раз в 4 года, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) допускается сократить эту периодичность до 1 раза в 2 года (решением главы города).

В Росреестр можно будет подать заявление по интернету, через Личный кабинет

На данный момент подать заявление в Росреестр для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и государственной регистрации прав на него можно тремя способами:

– либо обратиться лично с бумажным заявлением в МФЦ или Федеральную кадастровую палату (ФКП) Росреестра,

– либо заказать платный выездной прием в Росреестре (сотрудник приедет на дом и примет документы),

– либо подать электронное заявление через портал «Госуслуги» с электронно-цифровой подписью.

С 2023 года появится еще одна возможность – подать электронное заявление в Росреестр непосредственно через Личный кабинет на сайте этого ведомства (Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ).

Без электронно-цифровой подписи через сайт будут принимать заявления о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав:

– в связи с изменением основных сведений об объекте недвижимости (наименование, площадь и т.д.),

– на построенный или реконструированный жилой дом или садовый дом,

– в случае раздела земельного участка на два и более отдельных участков,

– о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости (который был приобретен до 1 марта 2008 г. и о нем отсутствует информация в ЕГРН).

Изменится состав сведений ЕГРН

С 1 января 2023 г. назначение объектов недвижимости будет указываться из следующего перечня: нежилое, многоквартирный дом, жилой дом, садовый дом. Исключено такое назначение, как «жилое» (строение или, например, здание) – добавилось назначение «жилой дом».

В сведениях ЕГРН будут отражаться сведения о резервировании земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также о зонах с особыми условиями использования территорий (Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 120-ФЗ).

Выписки из ЕГРН засекретят

С 1 марта 2023 г. вступит в силу закон, согласно которому персональные данные собственников недвижимости (Ф.И.О. и дату рождения) не будут включать в выписку из ЕГРН, если запрос на выписку поступил не от самого собственника (Федеральный закон от 14 июля 2022 г. №266-ФЗ).

Полная выписка (с персональными данными) будет предоставляться только с разрешения собственника объекта недвижимости. Закон предусматривает перечень лиц, на которые указанное ограничение не распространяется.

Например, ФИО собственника и дату его рождения предоставят:

его супруге или супругу;

нотариусам;

кадастровым инженерам;

сособственникам недвижимости;

залогодержателям;

арендаторам – в отношении арендодателя (и наоборот);

наследникам объекта недвижимости;

в некоторых случаях – собственникам земельных участков, на которых стоит чужая собственность (и наоборот: собственникам недвижимости на чужой земле).

По мнению риелторов, это сделает работу рынка менее прозрачной: проверить объект недвижимости станет сложнее (а это актуально для объектов на вторичном рынке). А еще нельзя будет узнать информацию о потенциальных соседях, используя адреса их квартир. Чтобы раскрыть персональные данные третьим лицам, собственник должен подать в Росреестр заявление с соответствующим разрешением.

Собственники, наконец, смогут узнать, кто зарегистрирован в их квартире



Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2023 года собственники наделяются правом бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении – причем, получать согласие зарегистрированных граждан не потребуется (Закон от 14 июля 2022 г. № 304-ФЗ).

В рамках такого информирования будут предоставляться персональные данные жильцов: Ф.И.О., дата и место рождения, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам – также дополнительно сообщат их гражданство и срок регистрации.

Эти поправки понадобились в связи с тем, что органы МВД (которые ведут сейчас регистрационный учет граждан по месту жительства и пребывания) отказывались предоставлять собственникам жилых помещений информацию о зарегистрированных жильцах без их согласия (как того требует Закон о защите персональных данных №152-ФЗ).

А как собственник мог получить такое согласие, не зная, кто вообще числится на регистрационном учете, МВД не разъясняло.

Появится новый вид выписки из ЕГРН

С 1 января 2023 г. в Росреестре можно будет получить еще одну выписку из ЕГРН, которая называется «Об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости».

В ней будут отражены сведения о наличии или отсутствии ограничений прав собственника объекта недвижимости, установленных в пользу другого лица – в частности, ипотека, аренда, рента или сервитут (Приказ Росреестра от 08.10.2021 № П/0458).

Москва, Игорь Юров

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