На Челябинскую область обрушатся снег и метели

Южноуральцев предупредили об ухудшении погоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, 2 и 3 января в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица, снежные заносы. Скорость ветра, по данным синоптиков, будет достигать 18 метров в секунду.

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными.

Между тем, ГИБДД предупреждает о запрете движения по автодороге М-5 пассажирского транспорта, легковых такси и грузовиков из-за снегопада и метели на границе Башкирии и Челябинской области. Ориентировочно он будет действовать до 16 часов сегодня, 2 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

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