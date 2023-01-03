В Челябинске закрыли для посещений два городских катка

Челябинские катки прекратили работу на весь день.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, такое решение принято из-за продолжающегося снегопада и метели, а также резкого потепления.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями катки в Городском саду им. А.С. Пушкина и детском парке им. В.В. Терешковой сегодня закрыты», – уточнили представители городских властей.
Каток в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина работает в штатном режиме.
Напомним, вчера, 2 декабря, на Челябинск обрушился снегопад. Снег продолжает идти и сегодня, 3 декабря. Кроме того, на улицах бушует метель. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в регионе может достигать 18 метров в секунду.
Челябинск, Виктор Елисеев
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