В Челябинской области пенсионер «нырнул» в скрытый под снегом колодец

Пожилой магнитогорец сломал ногу после падения в колодец.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел утром сегодня, 3 декабря, в Магнитогорске.
Возвращаясь со смены, 67-летний мужчина застрял на автомобиле в снежном заносе на улице Ленина. Южноуралец вышел из машины осмотреться, попытался обойти со стороны капота забуксовавший автомобиль, но провалился в засыпанный снегом открытый люк колодца.
К счастью, мужчина смог быстро прийти в себя, позвонить на единый телефон вызова экстренных служб 112 и обратиться за помощью.
К месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи, сотрудники Магнитогорского отряда областной ПСС и собственники колодца.
Спустившись в колодец с альпинистским снаряжением, спасатели оказали первую помощь пострадавшему, закрепили его на спинальном щите, подняли на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи.
Предварительный диагноз «перелом коленного сустава» будет уточняться уже в стационаре.
Сразу после эвакуации пострадавшего, сотрудники обслуживающей колодец организации установили на нем люк.
Челябинск, Виктор Елисеев
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