«Металлург» упустил победу в первом матче нового года

Магнитогорский «Металлург» проиграл в гостях «Барысу» из Астаны – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы не смогли одолеть казахстанский «Барыс», ведя по ходу матча 2:0.

Первый период встречи в Астане остался за гостями из Магнитогорска. На 7-й минуте встречи Павел Акользин с подачи Егора Коробкина открыл счет – 1:0 в пользу «Магнитки». Две минуты спустя Брендан Лайпсик при участии Филиппа Майе и Николая Голдобина удвоил отрыв «Металлурга» – 2:0. Хозяева так и не смогли ничего сделать в первом игровом отрезке.

Казалось, что и второй период матча закончится с таким же счетом. Но на 38-й минуте встречи Тамирлан Гайтамиров сокращает разрыв, а за пять секунд до перерыва Дмитрий Шевченко, получив шайбу от Линдена Вея, возвращает равновесие – 2:2.

После начала третьего периода астанинцы не утратили драйва, и уже на 46-й встречи Александр Борисевич выводит «Барыс» вперед – 3:2. Эта шайба оказалась победной.

Следующий матч «Металлург» проведет 6 января. Магнитогорцы встретятся с «Локомотивом» из Ярославля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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