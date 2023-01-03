В больнице Чебаркуля скончался двухмесячный ребенок

Девочка поступила в медицинское учреждение с высокой температурой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР и министерство здравоохранения Челябинской области проводят проверку по факту смерти младенца, поступившего в больницу Чебаркуля.

Известно, что умершей девочке было 2,5 месяца. В лечебное учреждение ее привезли с высокой температурой.

«У ребенка поднялась температура, мать привезла ее в больницу. В больнице ребенок скончался, – цитирует 74.RU собственный источник. – Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза».

Следственное управление СКР по Челябинской области начало доследственную проверку. Ведомственную проверку начали и в региональном министерстве здравоохранения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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