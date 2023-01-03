В Челябинске таксист «сыграл в кегли» пешеходами, устроившими с ним перепалку

ГИБДД ищет свидетелей разборки таксиста и пешеходов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, иницидент произошел ночью 3 января на пересечении проспекта Победы и улицы Косарева. Призошедшее попало на запись камеры уличного видеонаблюдения.

На ролике видно, как два не совсем трезвых мужчины пересекают перекресток, не дойдя до пешеходного перехода. В это же время по дороге проезжает белый автомобиль с символикой одного из операторов такси. Вероятно, один из пешеходов решил, что машина проехала слишком близко от него и возмущенно пнул автомобиль.

Это уже не понравилось водителю. Авто развернулось и перегородило дорогу горожанам. После недолгого диалога, завершившегося ничем, такси отъехало на несколько метров, развернулось и вновь догнало пешеходов. После этого автомобиль развернулся и задней частью «срезал» обоих мужчин на дорожное полотно. Оба они рухнули как подкошенные, но тут же поднялись на ноги. Однако, по словам свидетелей, один из них покинул место ЧП, хромая.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного камерой енаружного наблюдения в 01:30 в Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева, Госавтоинспекцией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего, изучается видеозапись. Просьба очевидцев и пострадавших позвонить по телефону: 7286117 или 7286011», – рассказали в пресс-службе городского ГАИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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