На Южный Урал придут морозы

В Челябинской области похолодает до минус 29 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, ночью и днем 5 января в регионе ожидается облачня погода с прояснением, в большинстве районов небольшой снег, на крайнем юге до умеренного, местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура ночью -14,-19 градусов по Цельсию, в горах и низинах – до -25, на крайнем юге – до -7 градусов. Днем синоптики обещают 10-15 градусов ниже нуля, на крайнем юге – до -5 градусов.

В Челябинске завтра ночью будет 17-19 градусов ниже нуля, днем -13, -15 градусов.

К концу недели похолодает до 29 градусов мороза ночью. Днем ожидается 23-26 градусов мороза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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