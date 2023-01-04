«Трактор» потерпел сокрушительное поражение от лидера КХЛ, пропустив 9 шайб

В Челябинске «Трактор» уступил питерскому СКА – 3:9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты держали натиск соперников до середины первого периода. Но на 10-й минуте Дмитрий Яшкин вывел гостей вперед. На 14-й минуте он же увеличивает отрыв. А еще минуту спустя Дамир Жафяров утраивает преимущество армейцев – 3:0.

Во втором игровом отрезке питерцы продолжили разгром, и уже на 21-й минуте встречи Марат Хуснутдинов делает счет 4:0 в пользу СКА.

После этого очень неплохо игравший на протяжении декабря Сергей Мыльников покидает ворота хозяев, и его заменяет Илья Проскуряков. А на 23-й минуте челябинцы отыгрывают одну шайбу после броска Сергея Калинина. Дальше шайбы посыпались как из рога изобилия.

На 28-й минуте Михаил Пашнин вновь увеличивает отрыв армейцев – 5:1. На 34-й минуте Никита Тертышный забрасывает вторую шайбу в ворота СКА – 2:5. На 38-й минуте после удара Михаила Воробьева счет становится 2:6.

Третий период также открывается заброшенной шайбой: на 41-й минуте при игре «Трактора» в меньшинстве Владимир Ткачев поражает ворота питерцев – 3:6.

Увы, это был последний гол хозяев. На 44-й минуте Дмитрий Яшкин делает хет-трик, продолжая разгром «черно-белых» – 7:3. На 49-й минуте Марат Хайруллин увеличивает счет до 8:3. Наконец, на 53-й минуте Никита Гусев ставит победную точку – 9:3 в пользу питерского СКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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